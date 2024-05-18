Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Черном море отправили ко дну два украинских безэкипажных катера

МО РФ заявило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ

close
100%
Минобороны РФ

Российские бойцы за сутки уничтожили в западной части Черного моря и на реке Днепр два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что операцию по уничтожению плавсредств противника провели в западной части Черного моря и на реке Днепр.

Накануне Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ. Морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, также ликвидировали позиции и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

В пятницу, 17 мая, Минобороны РФ назвало количество уничтоженных морских дронов ВСУ за неделю. Вооруженные силы РФ с 11 по 17 мая отправили на дно 40 украинских безэкипажных катеров.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами