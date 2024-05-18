В Черном море отправили ко дну два украинских безэкипажных катера

Российские бойцы за сутки уничтожили в западной части Черного моря и на реке Днепр два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что операцию по уничтожению плавсредств противника провели в западной части Черного моря и на реке Днепр.

Накануне Черноморский флот уничтожил за сутки 25 катеров ВСУ. Морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, также ликвидировали позиции и склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

В пятницу, 17 мая, Минобороны РФ назвало количество уничтоженных морских дронов ВСУ за неделю. Вооруженные силы РФ с 11 по 17 мая отправили на дно 40 украинских безэкипажных катеров.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).