Несколько десятков оппозиционеров задержаны на митинге в центре Еревана
Бернст Ю.
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К Площади Свободы в Ереване, где проходит митинг 17 оппозиционных партий, стянуты силы полиции, в том числе спецназа, передает РИА «Новости».
Полиция и прокуратура призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.
На текущий момент, по данным агентства, задержаны несколько десятков оппозиционеров.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.
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