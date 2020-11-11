Несколько десятков оппозиционеров задержаны на митинге в центре Еревана

К Площади Свободы в Ереване, где проходит митинг 17 оппозиционных партий, стянуты силы полиции, в том числе спецназа, передает РИА «Новости».

Полиция и прокуратура призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.

На текущий момент, по данным агентства, задержаны несколько десятков оппозиционеров.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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