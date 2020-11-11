Мадуро рассказал об испытаниях «Спутник V» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Трансляция его заявления велась в Twitter.

Он отметил, что испытания проходят хорошо.

При этом глава государства добавил, что специалисты намерены дождаться их окончания для предоставления конкретных результатов.

Испытания «Спутника V» начались в Венесуэле в середине октября. В них принимают участие около двух тысяч волонтеров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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