В Госдуме выступили против запрета на брак мусульман и иноверцев
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступила против запрета на брак между мусульманами и представителями других конфессий.
По ее словам, данное решение Духовного управления мусульман России перечеркивает усилия властей по обеспечению равноправия и мирной жизни для всех религиозных общин.
Кроме того, этот запрет противоречит п. 2 ст. 19 Конституции, где говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его отношения к религии.
«Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии. Она может возникнуть между очень разными по происхождению людьми», — заявила Пушкина.
Она добавила, что именно любовь, а не религия, является залогом счастливого брака.
Ранее в Духовном управлении мусульман России вынесли богословское заключение о запрете браков мусульман с представителями другой веры.
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