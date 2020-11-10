В Госдуме выступили против запрета на брак мусульман и иноверцев

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступила против запрета на брак между мусульманами и представителями других конфессий.

По ее словам, данное решение Духовного управления мусульман России перечеркивает усилия властей по обеспечению равноправия и мирной жизни для всех религиозных общин.

Кроме того, этот запрет противоречит п. 2 ст. 19 Конституции, где говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его отношения к религии.

«Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии. Она может возникнуть между очень разными по происхождению людьми», — заявила Пушкина.

Она добавила, что именно любовь, а не религия, является залогом счастливого брака.

Ранее в Духовном управлении мусульман России вынесли богословское заключение о запрете браков мусульман с представителями другой веры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Духовное управление мусульман России запретило межконфессиональные браки

— Муфтий объяснил запрет на браки с немусульманками