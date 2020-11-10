В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилят ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о вводимых в Москве дополнительных ограничениях из-зараспространенния коронавируса.

Так, в Москве, по его словам, в нынешних условиях существующих мер противодействия распространению COVID-19 становится недостаточно и нужно ввести дополнительные ограничения, чтобы «разорвать цепочки передачи вируса» и снизить уровень заболеваемости среди горожан.

Среди новых мер мэр назвал перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, запрет на обслуживание посетителей в ночное время в заведениях общепита, приостановку работы детских лагерей и развлекательных центров, а также приостановку проведения культурных, развлекательных, выставочных и просветительских мероприятий со зрителями.

Мэр отметил, что ограничения вводятся до 15 января 2021 года.

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