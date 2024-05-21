Тони Кроос объявил о завершении карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании нынешнего сезона. Об этом игрок сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летний хавбек заявил, что последним турниром для него станет домашний чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Мюнхене матчем сборной Германии против Шотландии.

«Моя профессиональная карьера завершится этим летом после Евро-2024. Как я и говорил ранее, мадридский «Реал» был и останется для меня последним клубом в карьере. Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время и место для объявления своего решения. Моей целью всегда была возможность завершить карьеру на пике своих возможностей», — заявил Кроос.

Последним матчем в футболке «Реала» для немца может стать финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Сливочные» 14 раз выигрывали самый престижный европейский клубный турнир. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в дортмундскую «Боруссию».