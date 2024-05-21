Уроженец Пятигорска близок к переходу в клуб-финалист Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может перейти в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает уроженца Пятигорска в качестве замены Марко Ройсу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 28 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

«Краснодар» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева замыкают тройку лучших с активом 53 очка. Возглавляют турнирную таблицу игроки московского «Динамо», набрав 56 очков и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит».

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Дортмундская «Боруссия» 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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