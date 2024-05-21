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Во всех отделениях УФНС по Свердловской области проходят обыски

Eanews: ФСБ проводит обыски во всех отделениях УФНС по Свердловской области

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ФСБ/РИА «Новости»

Во всех отделениях Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники ФСБ из Москвы, сообщает агентство Eanews.

Предполагается, что это связано с расследованием уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого. Агентство указывает, что дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована.

До того сообщалось, что в Екатеринбурге прошли обыски у местных высокопоставленных силовиков. В рамках расследования того же дела ФСБ обратила пристальное внимание на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского Управления федеральной налоговой службы Сергея Логинова, а также на неназванного сотрудника полиции в чине майора.

Eanews отмечает, что информация о Сергее Логинове уже удалена с сайта УФНС по Свердловской области. И. о. руководителя управления назначена Марина Хан.

20 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован топ-менеджер «дочки» РЖД Георгий Черкезов. Суд отправил его под домашний арест, иные подробности дела не приводятся.

Ранее силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы.

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