Во всех отделениях УФНС по Свердловской области проходят обыски

Во всех отделениях Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники ФСБ из Москвы, сообщает агентство Eanews.

Предполагается, что это связано с расследованием уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого. Агентство указывает, что дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована.

До того сообщалось, что в Екатеринбурге прошли обыски у местных высокопоставленных силовиков. В рамках расследования того же дела ФСБ обратила пристальное внимание на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского Управления федеральной налоговой службы Сергея Логинова, а также на неназванного сотрудника полиции в чине майора.

Eanews отмечает, что информация о Сергее Логинове уже удалена с сайта УФНС по Свердловской области. И. о. руководителя управления назначена Марина Хан.

20 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован топ-менеджер «дочки» РЖД Георгий Черкезов. Суд отправил его под домашний арест, иные подробности дела не приводятся.

Ранее силовики пришли с обыском к экс-главе муниципального собрания одного из районов Москвы.