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Испания объявила о планируемой передаче Украине танков Leopard

Глава МО Испании Роблес объявила о планируемой передаче ВСУ танков Leopard 2A4

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Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

Киев получит дополнительное количество танков Leopard 2A4, поставку обеспечит Испания в рамках нового пакета военной помощи. Об этом во время заседания контактной группы «Рамштайн» сообщила глава министерств обороны Испании Маргарита Роблес, передает Bild.

«Обещанные сроки поставки будут соблюдены. Кроме того, будут отправлены новые ракеты ПВО Patriot и различные виды боеприпасов», — сказала она.

До этого сообщалось, что Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

20 мая Владимир Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Киеву дается западным союзникам слишком медленно. Он охарактеризовал поставки Украине средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

19 мая директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал Зеленского, так как ему не нравится стремление Запада к миру с РФ.

Ранее Зеленский признался, что его беспокоят заявления республиканцев по помощи Киеву.

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