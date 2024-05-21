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В Липецкой области чемпион по боксу создал банду и вымогал деньги

Mash: в Липецкой области чемпион по боксу объявлен в розыск за экстремизм

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Телеграм-канал «Mash»

Чемпиона Липецкой области по боксу подозревают в создании банды вымогателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

15-летнего чемпиона по боксу разыскивают в Липецкой области, по версии следствия подросток создал банду, которая вымогала у людей деньги. Юноша также распространял среди своих подельников и в социальных сетях символику «Арестантского уголовного единства» (организация запрещена в России) (АУЕ).

Ролики сомнительного содержания заметили сотрудники правоохранительных органов и заинтересовались личностью юного боксера.

До этого сообщалось, что в Казани банда подростков, которая терроризирует целый район, избила сверстника. Инцидент произошел в парке жилого комплекса «Салават Купер». Группа подростков напала на сверстника и избила его. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что между несколькими несовершеннолетними произошел конфликт, переросший в драку.

Ранее в Кузбассе малолетняя банда жестоко издевается над девочками в туалетах ТЦ.

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