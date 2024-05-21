ЕС не планирует просить Украину продлить соглашение о транзите газа из РФ

Евросоюз не прибегнет к помощи украинских властей, чтобы пролонгировать договор о транзите российского газа на территорию сообщества. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению <…> соглашения», — отметил он.

Макфи напомнил, что Украина имеет договор о транзите российского газа, которое истекает к концу года.

19 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал последствия уничтожения газокомпрессорной станции Украины.

Накануне Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в КНР. Документ приняли в июне 2023 года в Санкт-Петербурге.

До этого в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

Ранее сообщили, что акции «Газпрома» падают второй день на фоне новостей об отсутствии дивидендов.