ЕС не планирует просить Украину продлить соглашение о транзите газа из РФ

Евросоюз не прибегнет к помощи украинских властей, чтобы пролонгировать договор о транзите российского газа на территорию сообщества. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению <…> соглашения», — отметил он.
Макфи напомнил, что Украина имеет договор о транзите российского газа, которое истекает к концу года.
19 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал последствия уничтожения газокомпрессорной станции Украины.
Накануне Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в КНР. Документ приняли в июне 2023 года в Санкт-Петербурге.
До этого в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.
Ранее сообщили, что акции «Газпрома» падают второй день на фоне новостей об отсутствии дивидендов.