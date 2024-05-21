Российского подростка осудили за шутку о расстреле техникума

Подростка из города Кореновск осудили по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам уголовного дела, 6 февраля текущего года первокурсник политехнического техникума взял у одногруппницы телефон и набрал «112». Экстренным службам 16-летний юноша сообщил, что «расстреляет весь техникум». После этого молодой человек закончил разговор и вернул телефон его владелице.

Через несколько секунд учащейся перезвонили силовики и заявили, что уже едут в образовательное учреждение по поступившему вызову. Слова о том, что ее знакомый пошутил, специалистов на другой стороне провода не убедили. После инцидента юноша стал фигурантом уголовного дела.

В суде молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд обязал его выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее в Пензе подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.