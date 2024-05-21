Власти Финляндии рассматривают возможность отказаться от российского стандарта ж/д колеи

Министерство транспорта и связи Финляндии рассматривает возможность перехода с российского стандарта железнодорожной колеи в 1 520 мм на европейский — 1 435 мм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Лулу Ранне.

«Проведем исследование сроков, технологий и стоимости поэтапного перехода на этот европейский уровень железных дорог», — заявила Ранне.

Она добавила, что переход на европейский стандарт колеи будет играть важную роль с точки зрения безопасности поставок и благополучия Финляндии.

До этого радиостанция Yle Radio Suomi сообщала, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с РФ.

По словам финского политика, открытия границы на российской стороне ждут тысячи человек. При этом условием открытия границы он назвал принятие законопроекта о возвращении просителей убежища в Россию.

Причиной закрытия границы в Хельсинки назвали якобы производимое РФ выдворение беженцев, желающих попасть с ЕС, на территорию Финляндии.

Ранее в Финляндии подготовили законопроект о депортации беженцев из России.