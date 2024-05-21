Певица Юлия Савичева рассказала об отличии «Новой Фабрики звезд» от старого шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Впечатлениями о новом проекте она поделилась в передаче «Утро». Савичева принимала участие в оригинальном проекте в 2003 году. По ее мнению, участники нового шоу жили как на курорте.

«Как только я зашла в их дом, то поняла, что участники видят камеры и тех людей, которые их снимают. А мы не знали, кто в кадре в настоящий момент, операторы были за зеркалами. Потом мы начали с ребятами обсуждать камеры, и мне рассказали, что в туалете и душе камер нет», — сказала Савичева, признавшись, что у них были камеры и в местах личного пользования.

По словам Савичевой, продюсеры проекта объясняли это необходимостью, «чтобы никто не сделал ничего ужасного».

Кроме того, добавила певица, участникам нового проекта каждый день привозили еду, а они готовили сами.

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