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Екатерина Климова примерила образ готической дивы на съемках нового сериала

Появились первые кадры со съемок сериала «Жека Рассел» с Климовой и Калимулиным

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KION

В России начались съемки комедии «Жека Рассел» Ильи Куликова с Эльдаром Калимулиным, Викторией Агалаковой и Екатериной Климовой. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Главный герой «Жеки Рассела» — стеснительный парень Женя (Калимулин), которого ведьма (Климова) превращает в собаку породы джек-рассел-терьер. Он становится питомцем девушки, в которую он тайно влюблен (Агалакова), и будет должен спасти ее от серьезной опасности.

«Жека Рассел» — это новый проект KION и студии LegioFelix Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки», «Успешный», «Регби»). Шоураннером, автором сценария и продюсером картины стал Илья Куликов, режиссером —  Виталий Дудник («Фактауэр»), сценарий написали Валерия Подорожнова («Отмороженные», «Чиновница») и Илья Куликова.

На первых кадрах со съемок Климова предстает в необычном амплуа — для роли Ведьмы она примерила образ готической дивы в духе «Семейки Аддамс».

«В сериале «Жека Рассел» я играю Ведьму! Наконец-то. Ведьму, теряющую молодость, которая в погоне за вечной молодостью совершает довольно жестокие поступки. Мне нравится, что наш сериал — это и комедия со смелым юмором, и философское высказывание о том, какие формы может принимать любовь», — говорит она.

Также в сериале снимутся Никита Плахотнюк, Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещева, Евгений Рощин и др.

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