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Отец сбежавшей за границу от своей семьи Заурбековой пообещал наказать избранника дочери

Отец сбежавшей Заурбековой заявил, что ей можно влюбляться лишь в чеченцев

Отец уроженки Чечни Лии Заурбековой, которая сбежала от своей семьи за границу, пообещал наказать избранника дочери. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, 44-летний отец обвинившей свою семью в избиениях девушки впервые прокомментировал побег дочери. Мужчина заявил, что ей нельзя влюбляться ни в кого, кроме уроженцев Чечни. Кроме того, он уверяет, что слова дочери о побоях являются враньем, так как доказательства тому отсутствуют.

«Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил мужчина.

Отец девушки уверяет, что знаком с избранником дочери. По его словам, выход из сложившейся ситуации может быть только один — молодой человек должен принять ислам, иначе дочь ждет некое наказание. Он отметил, что у них «свои законы».

До этого бежавшая от родни и уехавшая из России чеченка Лия Заурбекова опубликовала в сети видеозапись, в которой рассказала, что находится в безопасности, и попросила ее не искать.

Ранее в Чечне назвали «мошенниками» правозащитников, которые помогли девушке сбежать от родных.

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