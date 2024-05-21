Отец сбежавшей за границу от своей семьи Заурбековой пообещал наказать избранника дочери

Отец уроженки Чечни Лии Заурбековой, которая сбежала от своей семьи за границу, пообещал наказать избранника дочери. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, 44-летний отец обвинившей свою семью в избиениях девушки впервые прокомментировал побег дочери. Мужчина заявил, что ей нельзя влюбляться ни в кого, кроме уроженцев Чечни. Кроме того, он уверяет, что слова дочери о побоях являются враньем, так как доказательства тому отсутствуют.

«Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — заявил мужчина.

Отец девушки уверяет, что знаком с избранником дочери. По его словам, выход из сложившейся ситуации может быть только один — молодой человек должен принять ислам, иначе дочь ждет некое наказание. Он отметил, что у них «свои законы».

До этого бежавшая от родни и уехавшая из России чеченка Лия Заурбекова опубликовала в сети видеозапись, в которой рассказала, что находится в безопасности, и попросила ее не искать.

Ранее в Чечне назвали «мошенниками» правозащитников, которые помогли девушке сбежать от родных.