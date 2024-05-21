Семью Александра Невзорова хотят признать экстремистским объединением

Семью журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) могут признать экстремистским объединением по требованию прокуратуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал юрист Алексей Прянишников.

«Прокурор Санкт-Петербурга обратился с административным иском в Октябрьский райсуд, требуя признать семью Невзоровых «экстремистским объединением», — написал Прянишников.

По словам юриста, у ответчиков требуют изъять недвижимость. Он отметил, что в собственности у Лидии и Александра находятся три земельных участка в РФ. Также в России проживает теща Невзорова, у которой есть дом, однако ее, как отмечает Прянишников, причислять к экстремистам не просят.

Суд рассмотрит иск 21 мая.

В середине апреля в отношении Невзорова возбудили второе уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах». Это сделал следственный отдел Приморского района ГСУ СК по Петербургу. Журналист не выполнял требования по обязательным маркировкам в своих постах. До этого Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности.

6 мая Невзорова переобъявили в розыск.

Ранее сообщалось, что Невзоров хотел продать двухэтажный пентхаус в Петербурге.