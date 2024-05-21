Командир «Ахмата» заявил, что ВС РФ возьмут под контроль Николаев, Одессу и Харьков

Российские войска не дадут Вооруженным силам Украины удержать Николаев, Одессу и Харьков. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, <…> конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — сказал Алаудинов.

По его словам, Николаев, Одесса и Харьков — «исконно русские территории» и, как он считает, украинские войска вряд ли смогут их удержать.

21 мая глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска наступают в районе Липцов Харьковской области. По его сведениям, ВС РФ контролируют основные высоты, которые открывают вид на часть дорог, по которым ведется снабжение ВСУ.

Ранее МО РФ заявило, что подразделения группировки «Север» продвигаются в глубь обороны ВСУ.