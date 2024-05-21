В Катаре сделали неоптимистичный прогноз по переговорам Израиля и ХАМАС

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе и освобождении заложников по-прежнему «близки к тупику». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари, его слова приводит агентство Reuters.

«(Переговоры. – прим. ред.) близки к тупику», — подчеркнул он.

При этом, как отмечает агентство, Аль-Ансари отметил, что все государства и организации должны «понести ответственность» за свои действия. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос о решении прокурора Международного уголовного суда (МУС) запросить ордера на арест некоторых лидеров Израиля и ХАМАС.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пытается лишить страну права защищать себя и обеспечить освобождение удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение санкций против Израиля.