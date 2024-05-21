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В ВСУ признали отставание Украины от России

Военный ВСУ Синицын: Украина отстает от России в сфере РЭБ и РЭР

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины отстают от ВС РФ в сфере радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал военнослужащий украинской армии Роман Синицын.

«Они и были сильны в этом. У них много комплексов, серьезная концентрация на линии фронта — я это говорю как человек, которого это беспокоит», — сказал он.

21 мая бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Запад и Украина до сих пор не выработали «стратегию победы» в украинском конфликте, решения принимаются непоследовательно, поскольку ни Киев, ни Вашингтон не представляют себе четкой цели боевых действий.

В этот же день депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины Снигиревском муниципальном округе Херсонской области солдат перебрасывают с Херсонского на другое направление.

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что российские войска наступают в районе Липцов Харьковской области.

Ранее в украинских войсках признали превосходящую силу Российской армии.

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Операция на Украине
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