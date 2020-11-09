Синоптик рассказал, когда Москву накроет снег

Москва останется бесснежной практически до конца ноября. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября. Тишковец считает, что в этом году снежная традиция нарушена не будет.

«Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20-22 ноября», — сказал Тишковец.

Он также прокомментировал сообщения о том, что вечером 9 ноября в Москве был замечен небольшой снег. Как пояснил синоптик, этот снег принесет не более 1 мм осадков, он быстро пройдет и растает, либо его сметет ветер.

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