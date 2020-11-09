Байден призывает американцев носить маски для спасения жизней

Кандидат в президенты США Джо Байден, названный рядом американских СМИ победителем президентской гонки, призвал жителей страны носить маски для защиты от коронавируса нового типа.

«Самое эффективное, что можем сделать, чтобы остановить распространение COVID, — носить маску <...> На ближайшем будущем маска остается самым сильным оружием против вируса», — заявил Байден в ходе брифинга, трансляция велась на его странице в Twitter.

По его словам, если американцы будут носить маски, это позволит спасти десятки тысяч жизней.

США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 9,9 млн случаев COVID-19, из них более 237 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,8 млн американцев.

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