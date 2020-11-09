В Малайзии из-за вспышки коронавируса закрыли все школы
Власти Малайзии приняли решение закрыть все школы в стране с 9 ноября из-за вспышки коронавируса на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра образования королевства Мохды Радзи Джидина.
«Решение принято, чтобы оказать содействие в разрыве цепочек передачи коронавируса в обществе», — говорится в заявлении министра.
По его словам, новый учебный год начнется в стране в конце января. Занятия для школьников младших классов будут проходить в очной форме.
Отмечается, что кроме школ в стране с понедельника закроется также часть предприятий. Транспортное сообщение между городами будет приостановлено, а кафе и рестораны перейдут на сокращенный режим работы.
Коронавирусом в Малайзии заразились более 40 тыс. человек. Резкий рост заболеваемости в стране продолжается с начала сентября.
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