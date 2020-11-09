Аномально теплая погода установится в Сибири и на Дальнем Востоке

Аномально теплая погода установится в течение недели в азиатской части России, исключением станет лишь Якутия. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на 6-10 градусов, в Средней Сибири — на 8 --15 градусов. Только в Якутии в первой половине недели прогнозируется погода около и даже чуть ниже нормы», — указал Вильфанд.

По его словам, «невероятное тепло» накроет также Красноярский край в первой половине недели — воздух прогреется на 20°C выше климатической нормы.

Отмечается, что дневные температуры в ближайшие дни будут положительными также в Новосибирской, Томской и Омской областях.

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