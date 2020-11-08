Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 115 человек

Число жертв крупного землетрясения в турецком Измире увеличилось до 115. Об этом сообщает CNN Turk.

Кроме того, в результате природной стихии пострадали 1034 человека, из которых 1011 были выписаны из больниц.

При этом, по данным СМИ, еще 23 пострадавших проходят лечение.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

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