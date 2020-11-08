Москвичей предупредили о ночных заморозках
Ника Пикекатлет
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Жителей Москвы предупредили о понижении температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина со ссылкой на Главное управление МЧС России.
Там отметили, что похолодания начнутся с 21.00 мск.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в ночной период и утром в городе может начаться гололедица, поэтому автовладельцам следует внимательнее следить за дорогой.
Пешеходам также посоветовали быть осторожнее и выбирать обувь с нескользящей подошвой.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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