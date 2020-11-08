Места для больных COVID-19 на Украине заняты на 70%

На Украине места для больных COVID-19 заняты на 70%, в Полтавской, Ровенской, Одесской и Сумской областях мест занято еще больше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны в Telegram.

«По состоянию на 8 ноября в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены на 60,5%, а в четырех областях — более чем на 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Полтавской области места для больных COVID загружены на 91,5%, в Ровенской – на 78,9%, в Одесской – на 70,6%, в Сумской – на 70,5%.

«В Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Этот вопрос волнует»: врач рассказал о странностях коронавируса

— Коронавирус выявили у главы МИД Венгрии

— Украина собирается ввести карантин выходного дня