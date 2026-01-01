Пресс-секретарь Сальдо рассказал о пострадавших детях из-за атаки ВСУ

В Херсонской области госпитализировали 5 детей после удара по гостинице и кафе

Пять детей госпитализировали после удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По информации собеседника агентства, в результате удара ВСУ в больницы доставлены 29 человек, в их числе дети 2008, 2012, 2018 и 2019 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Василенко. Однако подробности о полученных травмах и состоянии пострадавших он не сообщил.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в селе Хорлы. Предварительно известно о более чем 50 пострадавших, 24 человека не выжили, включая ребенка.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке. Их действиям будет дана правовая оценка.

