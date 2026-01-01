Размер шрифта
В Одесской области возник пожар после ударов

Кипер: на одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар
На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины возник пожар на фоне удара. Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме над устранением последствий удара.

Кипер попросил граждан пройти в укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе и Луцке. Мэр Луцка Игорь Полищук писал в Telegram-канале о работе системы противовоздушной обороны.

30 декабря сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по ключевым экономическим объектам в Одесской области — портам Южный и Черноморск. В результате атаки были уничтожены промышленная зона, резервуары для хранения масла и товарное судно.

Министерство обороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее военный эксперт заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина.

