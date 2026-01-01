В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь попали шесть детей

Вечером 31 декабря шесть детей внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

В базе указывается, что все несовершеннолетние родились в период с 2010 по 2022 год. Среди них есть граждане как России, так и Украины. Их обвиняют в якобы «сознательном нарушении государственной границы», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

21 декабря сообщалось, что данные 12 российских детей в возрасте от двух до пяти лет внесли в базу «Миротворец». Их также обвинили в якобы нарушении госграницы Украины и покушении на территориальную целостность страны.

В октябре в базе оказались 25 детей с Украины 2022 и 2023 годов рождения.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя появление данных детей в базе «Миротворца», заявил, что власти Украины подобными действиями хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году и позиционируется как ресурс, который устанавливает личности тех, кто якобы «угрожает национальной безопасности Украины». За годы существования в базу попали в том числе данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым и Донбасс.

Ранее в базу «Миротворца» внесли группу тоддлеров.