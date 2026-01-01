Размер шрифта
В Турции заявили об отсутствии у Зеленского козырей для переговоров

Эксперт Эсиноглу: козырей для переговоров у Украины не осталось
У украинского руководства не осталось козырей для переговоров, а попытка атаки на государственную резиденцию президента России еще более сузила пространство для действий Киева. Об этом РИА Новости турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.

«Диверсии против российских танкеров в Черном море <...> и попытка атаки на резиденцию президента Российской Федерации — вот это все, на что способна Украина. Других козырей не осталось», — сказал он.

Эсиноглу отметил, что у Украины не осталось «ни систем обороны, ни армии», которые могли бы «чем-то удивить» Россию.

В ночь на 29 декабря на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области была предпринята попытка атаки беспилотниками, сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что все беспилотники были уничтожены.

Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков подчеркнул, что террористическая атака киевского режима была тщательно спланирована. По его данным, БПЛА были запущены из Черниговской и Сумской областей.

Ранее председатель Госдумы Володин выступил за жесткий ответ Украине после атаки на резиденцию Путина.

