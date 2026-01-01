Появились подробности о состоянии бывшего чемпиона мира Джошуа, попавшего в ДТП

Бывшего чемпиона мира по боксу Джошуа выписали из больницы после ДТП в Нигерии

Британский боксер Энтони Джошуа вечером 31 декабря был выписан из больницы в нигерийском Лагосе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на региональные власти.

36-летний боксер останется в Нигерии на несколько дней и будет восстанавливаться дома.

По информации СМИ, причиной аварии стало превышение водителем внедорожника, где находится боксер, разрешенной скорости на участке трассы в Нигерии. После этого автомобиль потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине. Спортсмен получил незначительные повреждения, в то время как два других участника ДТП не выжили — позднее стало известно, что это были близкие друзья боксера и члены его команды.

19 декабря Джошуа провел выставочный бой против блогера Джейка Пола. Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Летом 2025 года он перенес операцию на локте, которая была необходима после его последнего поражения Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.

