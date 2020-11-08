Более половины россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Более 60% россиян считают 2020 год плохим и очень плохим, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

61% жителей России поставили 2020 году 1-4 балла из 10 возможных, в том числе 28% респондентов оценили текущий год на 1 балл == он стал для них одним из худших в жизни.

21% опрошенных поставил этому году 5 из 10 баллов. По их мнению, 2020 год ничем не отличается от остальных.

18% респондентов оценили итоги 2020 года от 6 до 10 баллов. Только 3% из них заявили, что текущий год для них стал лучшим в жизни.

Главными негативными факторами 2020 года респонденты назвали потерю работы, снижение дохода, пандемию коронавируса, состояние здоровья, а также невозможность выехать и страны.

В опросе участвовали 4 тысячи человек.

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