Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на задержания на «марше медиков» в Минске.

Она напомнила, что ежедневно в республике тысяча человек заражается коронавирусом и несколько погибают.

«И единственные, кто может спасти нас, – это вовсе не чиновники, а врачи. Но вместо того, чтобы признавать подвиг медиков, режим задерживает их на мирной акции и по двадцать человек сажает в один автозак», — заявила политик в своем Telegram-канале.

По словам Тихановской, глава Белоруссии Александр Лукашенко прекрасно понимает, что уволенный или арестованный медик не сможет спасти пациентов, однако президента «это не заботит».

Она выразила мнение, что Лукашенко «пытается удержать власть ценой здоровья целого народа».

Ранее силовики произвели задержания нескольких десятков человек, участвовавших в «марше медиков» около больницы в Минске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Силовики задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков» в Минске