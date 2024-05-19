В Москве школьник попал в больницу после столкновения с мужчиной на электросамокате

На севере Москвы 11-летний школьник катался на велосипеде и столкнулся с мужчиной на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Фестивальная, 21-летний мужчина ехал по тротуару на электросамокате и врезался в 11-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. Обстоятельства травмирования несовершеннолетнего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге пьяный мужчина на электросамокате сбил второклассницу. 35-летний мужчина на электросамокате наехал на ребенка, который также был на подобном средстве передвижения. В момент столкновения петербуржец был в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего второклассницу оперативно доставили в больницу. Ее состояние оценили как средней степени тяжести. Школьница получила сотрясение головного мозга и ушиб тканей теменно-затылочной области.

Ранее в Ангарске подросток на электросамокате сбил шестилетнего ребенка.