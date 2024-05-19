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Огнеборцы локализовали пожар на овощебазе в Краснодарском крае

МЧС РФ: пожар на овощебазе в Краснодарском крае локализовали на 1000 «квадратах»

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МЧС России/РИА Новости

Возгорание, произошедшее на складе овощной базы в Краснодарском крае, локализовали на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожар локализован», — говорится в заявлении.

В данный момент сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать огонь.

Утром 19 мая в хуторе Ленина загорелся склад овощной базы. Пламя охватило крышу здания, распространившись на площади 3000 квадратных метров.

Сразу после этого на место прибыли огнеборцы. Всего к тушению пожара были привлечены 49 человек и 11 единиц специальной техники, отмечается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ. Причины возгорания не уточнялись.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион. В заявлении подчеркивалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) подавили не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При этом один из них упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в городе Славянск-на-Кубани. Еще один дрон рухнул в Кущевском районе, где впоследствии произошел небольшой пожар. Представители властей подчеркнули, что возгорание не угрожает находящимся рядом населенным пунктам.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся цех, предназначенный для хранения полиэтилена.

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