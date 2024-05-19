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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА

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Inna Varenytsia/Reuters

В Курской области отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Алексей Смирнов.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в 03.24 мск.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, утром 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны.

Ранее над Белгородской областью уничтожили украинскую ракету.

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