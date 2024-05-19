Стало известно о проблемах украинцев при поиске работы в Британии

Проживающие в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с сокращением возможностей трудоустройства в стране из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда. Об этом пишет Bloomberg.

Диана Кочева, которая возглавляет сообщество перемещенных украинских технических работников, посетовала, что о беженцах больше не пишут в новостях. По ее словам, стремление к помощи украинцам ослабевает. Она отметила, что работодатели предпочитают найти сотрудников с более стабильной визой или положением.

Менеджеры часто отказывают беженцам в приеме на работу еще при подаче заявления, так как сомневаются в их квалификации. Об этом агентству рассказал исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц.

Bloomberg также приводит данные Национальной статистической службы Великобритании, согласно которым около 58% беженцев из Украины работают в Великобритании не в той сфере, в которой работали на родине.

Также отмечается, что поиск работы для беженцев осложняется растущим уровнем безработицы в Великобритании.

13 мая премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что ирландские власти рассмотрят сокращение государственной поддержки для беженцев и соискателей убежища в стране, включая тех, кто прибыл из Украины.

До этого сообщалось, что только треть украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания боевых действий.

Ранее цыгане из Швейцарии стали покупать украинские паспорта, чтобы получить пособия.