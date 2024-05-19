Подросток украл у родителей дорогие часы и драгоценности из-за угроз мошенников

Подросток из Петербурга решил заработать на криптовалюте и оставил родителей без драгоценностей и дорогих часов. Об этом сообщает «78.ru».

15-летний школьник нашел в сети объявление о быстром заработке на криптовалюте, он списался с незнакомцем, который предложил ему зарабатывать на переводе денег на электронные кошелки.

Новый знакомый якобы перевел юноше 300 тысяч рублей, но деньги на счет молодого человека так и не пришли. Аферист предложил старшекласснику обратиться в банк, но снять деньги так и не удалось.

Тогда мошенник начал угрожать молодому человеку насилием. Чтобы выбраться из «долгов» подросток вынес из дома дорогие швейцарские часы и драгоценности. Родители школьника обратились в полицию.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске школьница чуть не оставила семью без денег: девочка пыталась оформить на мать крупный кредит. Девочка играла в популярную у младшеклассников игру Roblox; желая получить бесплатные бонусы, она связалась с неизвестными, которые предложили ей пройти «квест» и выполнить несколько заданий. Аферисты выманили у ребенка данные банковской карты матери, женщина заметила подозрительные смс и успела заблокировать доступ к карте.

Ранее в Димитровграде школьница взяла кредит на имя родителей и отдала 300 тыс. мошенникам.