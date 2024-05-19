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В Челябинске семилетняя девочка вылетела с батута

СК Челябинска начал проверку после травмирования ребенка на батуте

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«СУ СК России по Челябинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СУ СК России по Челябинской области»

В Челябинске семилетняя девочка госпитализирована после падения с батута, ребенок не смог самостоятельно встать после неудачного приземления. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вблизи ледовой арены в Калининском районе Челябинска. Семилетняя девочка играла на батуте и неудачно приземлилась, ударившись поясницей. Самостоятельно подняться ребенок не смог.

Прибывшие на вызов медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую. По предварительной информации, девочка получила ушиб спины. По факту травмирования несовершеннолетней проверку проводит региональный СК, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок сломал позвоночник на батуте в торговом центре. После посещения развлекательного центра 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи предварительно диагностировали у ребенка компрессионный перелом трех позвонков. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Москве пятилетний ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре.

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