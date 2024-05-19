Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США заключали с Японией секретное соглашение о транзите ядерного оружия

Asahi: США вели переговоры о тайном соглашении по ядерному оружию с Японией

close
100%
Reuters

Соединенные Штаты в 1960 году заключили с Японией секретное соглашение по транзиту через страну ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

Согласно материалу, политолог Такаси Синобу нашел в документах Национального архива США информацию о переговорах о секретных протоколах, которые касались захода кораблей Штатов с ядерным оружием в порты Японии.

В сентябре 1958 года США решили пересмотреть договор о безопасности, заключенный с Японией. Американские власти хотели иметь право осуществлять транзит кораблей с ядерным вооружением без согласования с японскими властями. В итоге после продолжительных консультаций было принято тайное соглашение под видом протокола о переговорах.

10 мая Reuters сообщило, что экономика Японии в первом квартале 2024-го сократилась на 1,5% в годовом выражении. Такая оценка была дана на основе ключевых экономических факторов. Отмечалось, что потребление в Японии остается слабым — население предпочитает экономить из-за стремительного роста стоимости жизни. Между тем иена продолжает слабеть к доллару: в конце апреля курс японской нацвалюты достиг минимума за 34 года.

Ранее посол РФ назвал лицемерной политику Японии по атомным бомбардировкам США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами