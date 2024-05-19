США заключали с Японией секретное соглашение о транзите ядерного оружия

Соединенные Штаты в 1960 году заключили с Японией секретное соглашение по транзиту через страну ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

Согласно материалу, политолог Такаси Синобу нашел в документах Национального архива США информацию о переговорах о секретных протоколах, которые касались захода кораблей Штатов с ядерным оружием в порты Японии.

В сентябре 1958 года США решили пересмотреть договор о безопасности, заключенный с Японией. Американские власти хотели иметь право осуществлять транзит кораблей с ядерным вооружением без согласования с японскими властями. В итоге после продолжительных консультаций было принято тайное соглашение под видом протокола о переговорах.

10 мая Reuters сообщило, что экономика Японии в первом квартале 2024-го сократилась на 1,5% в годовом выражении. Такая оценка была дана на основе ключевых экономических факторов. Отмечалось, что потребление в Японии остается слабым — население предпочитает экономить из-за стремительного роста стоимости жизни. Между тем иена продолжает слабеть к доллару: в конце апреля курс японской нацвалюты достиг минимума за 34 года.

Ранее посол РФ назвал лицемерной политику Японии по атомным бомбардировкам США.