Мартышку, искусавшую троих людей в Хабаровском крае, поймали

В Комсомольске-на-Амуре отловили мартышку, которая сбежала от владельцев и покусала троих людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Агрессивную обезьяну, которая бегала по улицам поселка Мылки в Хабаровском крае, удалось поймать. Животное направили в питомник. Обезьяна сбежала от хозяев и искусала трех жителей поселка, которые пытались ее погладить.

Все пострадавшие от нападения животного получают уколы от бешенства. Как мартышка оказалась на улице, еще предстоит установить.

До этого сообщалось, что на острове Ко Май Пхай стая агрессивных обезьян напала на младенца, ребенок госпитализирован с пробитым черепом и многочисленными травмами. Трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак. Животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком. Агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

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Ранее в Ангарске неделю не могли найти сбежавшую зеленую мартышку Мартина.