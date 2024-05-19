Российские артиллеристы призвали сдаться бойцов ВСУ на Авдеевском направлении

Российские солдаты применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что задачу выполнил один из расчетов гаубицы Д-30 группировки войск «Центр». Артиллеристы использовали специальные снаряды, чтобы забросить на позиции украинских войск листовки с призывом добровольно сдаться в плен.

«Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. Для залистования разных целей таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от точного расстояния до цели», — отметили в МО РФ.

В министерстве добавили, что после детонации снаряда находящиеся в нем листовки разлетаются на большой площади. При этом бойцы Вооруженных сил РФ начиняют боеприпасы определенным видом листовок, которые были разработаны специально для привлечения внимания личного состава ВСУ.

16 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация о массовой сдаче в плен украинских военных, которые участвуют в боевых действиях в районе города Волчанска в Харьковской области. В частности, решение добровольно сложить оружие уже приняли солдаты седьмого пограничного отряда и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее россиянам рассказали, что происходит с украинскими бойцами после попадания в плен.