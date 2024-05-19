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Российские артиллеристы призвали сдаться бойцов ВСУ на Авдеевском направлении

МО России: артиллеристы «Центра» призвали сдаться ВСУ на Авдеевском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что задачу выполнил один из расчетов гаубицы Д-30 группировки войск «Центр». Артиллеристы использовали специальные снаряды, чтобы забросить на позиции украинских войск листовки с призывом добровольно сдаться в плен.

«Дальность стрельбы таким снарядом позволяет артиллеристам работать по целям на расстоянии более 10 км. Для залистования разных целей таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания, которое рассчитывается в зависимости от точного расстояния до цели», — отметили в МО РФ.

В министерстве добавили, что после детонации снаряда находящиеся в нем листовки разлетаются на большой площади. При этом бойцы Вооруженных сил РФ начиняют боеприпасы определенным видом листовок, которые были разработаны специально для привлечения внимания личного состава ВСУ.

16 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация о массовой сдаче в плен украинских военных, которые участвуют в боевых действиях в районе города Волчанска в Харьковской области. В частности, решение добровольно сложить оружие уже приняли солдаты седьмого пограничного отряда и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее россиянам рассказали, что происходит с украинскими бойцами после попадания в плен.

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