Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. <...> Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе. <...> Я не думаю, что Трамп что-то решит», — заявил Риттер.

По словам аналитика, Трамп крайне негативно отнесется к отказу России от его плана и может запросто отказаться от мирной позиции в пользу борьбы с мнимой «российской угрозой». Такое поведение делает Трампа крайне опасным для США, добавил бывший разведчик.

18 мая Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в его стране, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти.

4 мая сообщалось, что у Трампа есть подробный план мирного завершения украино-российского конфликта, но обнародовать его он пока не намерен.

7 апреля The Washington Post раскрыла «тайный план» Трампа по завершению конфликта на Украине. Источники издания на условиях анонимности сообщили, что политик в частном порядке заявил о намерении побудить Украину пойти на территориальные уступки России. Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики должны окончательно отойти к РФ.

Ранее Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики.