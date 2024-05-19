Пьяный подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей

В Красноярске задержали 16-летнего подростка, который угнал у родителей машину и протаранил 10 автомобилей на парковке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Сообщение о массовом ДТП поступило в полицию 18 мая, на парковке в одном из районов города неизвестный протаранил 10 стоявших на парковке машин. Нарушитель скрылся в направлении поселка Сухая Балка.

Машину злоумышленника удалось отыскать в СНТ «Луч», когда водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Как установили полицейские, авто управлял 16-летний школьник в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек угнал машину у родителей и поехал кататься. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С школьником работают сотрудники ПДН.

До этого сообщалось, что в Ростове школьник угнал у отца машину и устроил ДТП. 16-летний юноша взял у отца машину и отправился кататься по округе и встретил шестилетнего племянника. Ребенок попросил подвезти его в магазин, и родственник согласился. Оба поехали в Нахичевань, но на обратном пути машину занесло. В результате автомобиль перевернулся, пассажира спасти не удалось. Получил ли травмы водитель, не сообщается.

Ранее банда подростков угнала патрульную машину у полицейского и врезалась в столб.