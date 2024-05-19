В МВД РФ придумали новое наказание для водителей за сокрытие госномеров

Министерство внутренних дел РФ еще в начале 2024 года предложило ужесточить наказания за преднамеренное сокрытие номерных знаков автомобилей. Инициативу ведомства в ходе интервью для агентства «Прайм» прокомментировал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам эксперта, на данный момент призыв внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ является всего лишь предложением. Усиление ответственности за умышленное сокрытие номеров транспортных средств и управление машинами без номеров пока не согласовали, уточнил он.

Адвокат подчеркнул, что в настоящее время оба этих нарушения влекут за собой штраф в размере 5000 рублей. Альтернативой штрафу является лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

«МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых «перевертышей», и предложило добавить в ст. 12.2 КоАП отдельную часть — 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер», — пояснил Миронов.

Он добавил, что при реализации этой инициативы водителям перестанут выписывать штрафы за использование «перевертышей». Вместо этого владельцам автомобилей будут грозить лишение водительских прав сроком от одного года до 1,5 лет, а также конфискация самого устройства. Эксперт уточнил, что ужесточать наказания за сокрытие номеров автомобилей листом бумаги или грязью не планируется.

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