Годовалый ребенок пострадал, катаясь на карусели во дворе дома в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске годовалый ребенок получил травму руки, катаясь на карусели во дворе дома, потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Победы, мать решила прокатить годовалого сына на карусели, не обратив внимания на ветхое состояние металлической конструкции.

«В какой-то момент он засунул пальчик в механизм, который располагался сверху. Он оказался открыт, а я сразу на это не обратила внимание. Палец зажало, самостоятельно вытащить он его не смог», — рассказала женщина.

Мать раскрутила карусель в обратную сторону и освободила палец сына, семья обратилась за медицинской помощью. У пострадавшего травма ногтевой пластины, перелома нет.

Как сообщили в управляющей компании, обслуживающей дом, детская площадка находится в аварийном состоянии, ее частично демонтировали в прошлом году.

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