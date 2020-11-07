Тимошенко рассказала о плане Киева по «уничтожению» украинцев

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что у властей страны есть стратегия по «уничтожению» ее граждан. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Она отметила, что процесс «уничтожения» украинцев начался после медицинской реформы экс-главы минздрава Ульяны Супрун, проведенной при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Политик уточнила, что в рамках этой реформы на Украине были закрыты свыше 350 медучреждений. По ее словам, эта и другие проведенные изменения в системе здравоохранения «поставили украинцев на грань выживания».

Тимошенко заключила, что это отразилось на том, что во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране наблюдается нехватка больничных коек.

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