Уставших минипигов из ярославского антикафе защитили от переработок

Владельцу антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле вынесено предостережение из-за нарушений правил содержания животных, используемых в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Как пояснили в надзорном ведомстве, поводом для проверки стала жалоба местной жительницы на заведение, расположенное на Московском проспекте. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в антикафе содержатся четыре декоративные свиньи, при этом условия их пребывания не соответствуют установленным требованиям.

Основные нарушения касаются режима использования животных: время их контакта с посетителями превышало допустимые нормы — более трех часов в день и свыше четырех дней подряд.

Кроме того, в помещении отсутствовали специальные укрытия для свиней, а также оборудованные зоны для кормления и отдыха. Еще одним нарушением стало отсутствие ветеринарного сопроводительного сертификата на каждое животное.

Вместе с тем часть требований владелец соблюдал: у всех свиней имелись ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации, они прошли чипирование и постановку на индивидуальный учет. Теперь предпринимателю предстоит устранить выявленные недостатки.

На работу кафе с животными накладывается множество санитарных ограничений, которые владельцы зачастую не соблюдают. Например, в Санкт-Петербурге работало нелицензированное минипиг-кафе с непривитыми декоративными свиньями, одна из которых укусилаhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/20/24193675.shtml мальчика-посетителя. Ему пришлось пройти курс уколов против бешенства.

