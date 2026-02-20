Умер вокалист Shortparis Николай Комягин. Ему было 39

Размер шрифта
Вокалист петербургской группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. По информации журналистки Ксении Собчак, музыканту стало плохо после тренировки по боксу — не выдержало сердце.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный», — подчеркнула она.

Комягин родился в 1980-е годы в Новокузнецке — точная дата его рождения в открытых источниках указывается по-разному. Получил образование искусствоведа, преподавал в школе мировую художественную культуру.

В 2010-м переехал в Петербург, где спустя два года основал экспериментальную группу Shortparis. Музыканты играют в жанрах пост-панк и авангардный рок. Коллектив прославился провокационными выступлениями и неоднократно участвовал в крупных фестивалях. Клип на песню «Страшно» принес группе миллионы просмотров на YouTube.

В ноябре 2023-го участников Shortparis требовали признать иностранными агентами и проверить на предмет дискредитации российский войск.

Также Комягин сыграл роль Владимира Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора» (2022) и исполнил главную роль в короткометражном фильме «Сложноподчиненное» (2019). В составе Shortparis он принял участие в съемках фильма Кирилла Серебренникова о жизни Виктора Цоя «Лето» (2018).

Жизнь Николая Комягина — в галерее «Газеты.Ru».
 
